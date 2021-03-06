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06 Mart 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 18:00:00

Göz yorgunluğuna karşı uyarı: En az 20 saniye uzaktaki bir nesneye bakın

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Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını takiben gözlerde oluşan kızarıklık, batma, yanma, kaşıntı, kuruluk, sulanma, odaklanma problemi, göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi şikâyetler dijital göz yorgunluğu olarak tanımlanıyor.

Dijital göz yorgunluğunun bir nedeninin odaklanma yorgunluğu olduğuna dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Bulut, "Sürekli olarak ekrana odaklanarak gözlerinizi yorma riskinizi azaltmak için en az 20 dakikada bir bilgisayarınızdan başka bir yere bakın ve en az 20 saniye uzaktaki bir nesneye bakın. Uzağa bakmak, yorgunluğu azaltmak için göz içindeki odaklanma kasını gevşetir" şeklinde konuştu.

Etiketler : göz göz sağlığı göz kuruluğu
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