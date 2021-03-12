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12 Mart 2021 Cuma 08:59:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 08:59:00

Göz tansiyonu körlüğe yol açabilir

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Uzmanlar, 12 Mart Dünya Glokom Günü nedeniyle farkındalık yaratmak adına uyarılarda bulundu.

Bin bebekten 1'inde glokom (yüksek göz tansiyonu) görüldüğünü ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız, "Doğuştan glokom, tespit edilmesinde gecikilirse kısa sürede körlüğe yol açar. Bu tür glokom aşırı göz sulanması, ışığa karşı aşırı hassasiyet ve bebeğin gözünü kısması ile dikkatleri çeker" dedi. Glokomun tüm dünyadaki körlüklerin ikinci nedeni olduğunu belirten Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız, özellikle 40 yaşın üzerindekiler, ailesinde glokom bulunanlar, şekeri, hipertansiyonu, yüksek miyopisi ve damar hastalığı olanlar, uzun süreli kortizon tedavisi alanların risk altında olduğunu söyledi.

Etiketler : göz tansiyon körlük
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