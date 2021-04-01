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01 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00

Göz önünde renkli ışıklar ‘glokom' belirtisi

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Glokom yani göz tansiyonu, göz sinirinin hasarıyla giden ilerleyici bir göz hastalığıdır.

Glokom yani göz tansiyonu, göz sinirinin hasarıyla giden ilerleyici bir göz hastalığıdır. Genel olarak göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz sinirine zarar verebilecek düzeyde yüksek olması nedeniyle ortaya çıkar. Amerikan Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Oram, "Bazı hastalarda baş ağrısı, çevrede bazı bölgeleri görememe ve göz önünde renkli ışık hareleri görme gibi bazı belirtilerin erken dönemde fark edilebilmesine karşılık, çoğu hastada belirgin görme kaybı oluşturuncaya kadar hastalığın varlığı anlaşılamaz. 40 yaşın üzerinde olanlar, ailesinde glokom bulunan kişiler, hipertansiyonu, hipotansiyonu, şeker hastalığı, miyopisi, damar hastalığı, uyku apnesi bulunanlar ve uzun süreli kortizon kullananlar glokomun daha sık görüldüğü riskli grupta yer alır" dedi. Doç. Dr. Osman Oram, "Glokom hastalığının tanısı konulduktan sonra bugün için tedavide amaç, göz tansiyonunu düşürerek göz sinirinin hasarını durdurmak ve görme kaybının ilerlemesini engellemektir. Yeni geliştirilen mikroinvaziv cerrahi yöntemler, daha az komplikasyon riski içermekte ve görmenin daha kısa sürede normale dönebilmesini sağlayabilmektedir" diye konuştu.

Etiketler : glokom Doç. Dr. Osman Oram Glokom hastalığı
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