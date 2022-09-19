Göz kararması ‘kalp büyümesi' belirtisi olabilir

Günümüzün vebası haline gelen kalp hastalığı sorunu gittikçe artıyor. Kalp büyümesi hastalığıyla ilgili tanı ve tedavi yöntemleri hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, "Kalp büyümesi ile ilgili bir şikayet çok olmaz. Yani kalbim büyüdüğü için doktora geldim denilmez. Hastanın hipertansiyonu vardır. Tansiyon hastalığıyla alakalı baş ağrısı, göz kararması, bulanıklık ve dolgunluk hissi olabilir. Kalp büyümesinin en sık sebebi olan hipertansiyon, hastalar için hastaneye geliş şikayetlerinden bir tanesidir. Bunlar varsa mutlaka bir kalp grafisi ve kalp ultrasonu yani ekokardiyografi yaparız. Biz kalp büyümesini ve EKG ve ekokardiyografi ile tanısını koyuyoruz" dedi.



Kalp büyümesinin doktor müdahalesi olmadan geçemeyeceğini ancak yaşam tarzının bunda etkili olduğunu vurgulayan Dr. Fatih Çam, "Hasta kilosunu veriyorsa ve sporunu yapıyorsa tansiyonunu düzene sokabilir. Bunların hiç birini uygulamadan kalp büyümesinin kendiliğinden düzelmez. Kalp büyümesinin tedavileri sebebine yönelik oluyor. Hipertansiyon kalp büyümesinin en önemli tedavisi. Hipertansiyonu biz ilaçla tedavi ediyoruz. Kapak problemlerine bağlı olan kalp büyümelerini ameliyat ile yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.