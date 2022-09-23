Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı yapar

İlerleyen yaşla birlikte daha sık görülen göz kapağı düşüklüğü ve ciltte oluşan sarkmanın, kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yola açabileceğini belirten Op. Dr. Sinan Kaya, "Göz kapağımızda meydana gelen sarkmaları tedavi ettirmediğimiz takdirde ilerde gözde bulanıklık, baş ağrısı, yorgunluk gibi sağlık sorunlarının yanı sıra kişilerde görüntü olarak da kendini beğenmeme gibi durumlar oluşturabilmektedir" dedi. Üst göz kapağında meydana gelen cilt sarkmalarının gözlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Kaya, "Göz, insan yüzünde bulunan en önemli organdır. Özellikle üst göz kapağımız günde 10-12 binde defa hareket ediyor. Buna bağlı olarak göz, cilt derisinde meydana gelen gevşeme, aşağı sarkmalar ameliyat ettirilmediği takdirde gözde bulanıklık, baş ağrısı, yorgunluk, kişiye moralsiz ve keyifsiz bir durum vermektedir. Bu gibi olumsuz olaylara karşı kişi göz kapağı ameliyatı olarak hem görünüm açısından hem de sağlık açısından oluşabilecek sorunlardan kurtulabilir" diye konuştu.

