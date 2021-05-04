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04 Mayıs 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 11:30:00

Görünmez kaza sebebi: Glokom

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Dünya çapında 60 milyon kişiyi etkileyen ve ileri yaş körlük nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan glokom (göz tansiyonu), trafikte de sürücülerin kaza yapma riskini arttırıyor.

Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Baş, "Glokom, gözün optik sinirinde ilerleyici veya geri döndürülemez bir hasara yol açan, kendini çok çabuk ortaya çıkartmayan fakat yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen bir rahatsızlıktır.

Glokom dolayısıyla ortaya çıkan göz içi basıncındaki artış, optik sinire zarar vererek, görme yeteneğini zayıflatabiliyor ve sonunda kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Hastaların, görme duyularını yüzde 40-50 oranında kaybetmeden önce bu hastalığın farkına varamıyor oluşları ise ne yazık ki hastalığın tanısının geç konulmasına sebep olabiliyor" dedi.

Op. Dr. Berna Baş, yurt dışında yapılan çalışmalar ve araştırmalarda glokomlu hastaların, sağlıklı kişilere kıyasla araç çarpışmalarına daha yatkın olduğunun ortaya çıkartıldığını belirterek sebebini şu şekilde açıkladı: "Glokomun en önemli özelliği hastaya yan görüş alanının kaybettirmesidir. Görüş alanı kaybı dolayısıyla glokomu olan sürücüler aniden yola çıkan araç ya da kişileri fark edemeyebiliyor. Yan görüş alanlarındaki daralmanın yanı sıra ışık hassasiyeti, bulanık görme, karanlıkta görüşün azalması gibi faktörler de sürücünün kaza yapmasına sebep olabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : göz sağlığı göz tansiyonu glokom berna baş
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