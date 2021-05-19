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19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00:00

GÖRME KAYBI BEYİN TÜMÖRÜ HABERCİSİ

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Görme fonksiyonlarının azalması ve şiddetli baş ağrısı beyin tümörünün belirtisi olabilir.

Görme fonksiyonlarının azalması ve şiddetli baş ağrısı beyin tümörünün belirtisi olabilir. Doç. Dr. Mete Karatay 'Hipofiz bezinde kaynaklanan tümörler ya fazla hormon salgısına bağlı olarak ya da aşırı büyüyerek çevre dokulara yaptığı bası ve yayılma nedeniyle belirti verirler. Hormon salgılamayan adenomlar genellikle yavaş büyürler ve yıllarca belirti vermeden kalabilirler. Hormon salgılayanlar ise hormonların vücutta ortaya çıkardığı etkiler nedeniyle erken belirti verirler" dedi. Karatay, "Hipofiz adenomlarında özellikle baş ağrısı, halsizlik, görme netliğinde azalma, görme kaybı, göz küresi hareketlerinde kısıtlılık, çift görme, göz kapağı düşmesi veya görme alanında azalma (özellikle gözün dış kadranlarına ait alanlarda kayıp) görülebilir ve bu durumlarda akla hipofiz adenomu gibi beyin tümörleri gelmelidir" şeklinde konuştu.

Etiketler : göz sağlığı görme kaybı mete karatay tümör
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