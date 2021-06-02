Görme bulanıklığı MS belirtisi olabilir

Türkiye'de yaklaşık 70 bin kadar MS hastası olduğu biliniyor. Hastalık, kadınlarda erkeklere oranla 2 ila 3 kat daha fazla görülüyor. Hastalık, tek gözde görme kaybı, bulanık görme gibi şikayetlerle başlayabiliyor. Multipl Skleroz, yani MS hastalığının özellikle 20-40 arasındaki genç erişkinleri etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Emin Özcan, "Başlangıçta genellikle gözle ilgili şikayetler oluyor. Tek gözde görme kaybı, bulanık görme gibi şikayetler görülüyor. Yürüme güçlüğü ve dengesizlik olabiliyor. Özellikle tek gözde ağrılı görme kaybı veya bulanık görme varsa göz hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra hekimler, hastayı nöroloji hekimlerine yönlendirecektir. Ancak MS atakları bazen kendiliğinden sekelsiz iyileşebiliyor. Eğer hastalar böyle bir şikayet yaşarlarsa bu şikayet tamamen geçse bile mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalıdır" diye konuştu.



YORGUNLUK VE BİTKİNLİK VARSA!

MS hastalığında yaşam kalitesini etkileyen en önemli şikayetlerden birinin yorgunluk ve ağır bir bitkinlik hali olduğunu anlatan Doç. Dr. Emin Özcan, "Dengesizlik ve yürüme güçlüğü de hastalarda yaşam kalitesi kaybına neden oluyor. Bunları fizik tedavi ve uygun medikal tedaviler yaşam tarzı değişiklikleri, yoga ve meditasyon ile özellikle de düzenli yürüyüş ve egzersiz ile en aza indirebiliriz" şeklinde konuştu.