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22 Ocak 2024 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 08:00:00

Glutatyon bağışıklığı güçlendiriyor

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Glutatyonun vücutta birçok önemli işlevi bulunuyor.

Karaciğerde sentezlenen tripeptit bir molekül olan glutatyonun vücutta birçok önemli işlevi bulunduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, "Karaciğerdeki detoksifikasyon süreçlerinde büyük bir rol oynar. Detoksifikasyon, vücudun zararlı toksinlerden arınmasını sağlayan bir süreçtir ve glutatyon bu süreçte anahtar bir rol üstlenir" dedi. Yaşlanma süreci ve bazı sağlık sorunlarıyla birlikte glutatyon seviyelerinin veya kullanımının azalabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Berber, "Kronik hastalıklar, diyabet, tiroit problemleri, romatolojik hastalıklar gibi durumlar vücuttaki glutatyon seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Aynı şekilde, aşırı sigara içmek olumsuz etkileyebilir" dedi.

Etiketler : glutatyon bağışıklık toksin yaşlanma sağlık
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