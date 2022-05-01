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01 Mayıs 2022 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 07:50:00

Glikoz şurubu böbrek taşına neden oluyor

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Şeker Bayramı'na bu yıl uzunca bir tatil eşlik etmesinin beraberinde daha fazla ziyaret ve ikramlık getireceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, bayramda tatlı ve çikolata seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak glikoz şurubu uyarısında bulundu.

Şeker Bayramı'na bu yıl uzunca bir tatil eşlik etmesinin beraberinde daha fazla ziyaret ve ikramlık getireceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, bayramda tatlı ve çikolata seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak glikoz şurubu uyarısında bulundu. Dyt. Anıl Öztürk, nişastadan elde edilen endüstriyel bir çeşit tatlandırıcı olarak tanımladığı glikoz şurubunun zararları hakkında şu bilgileri paylaştı: "Glikoz şurubu bizim açlık-tokluk metabolizmamızı bozar. Biz açlığı midemiz boşaldığında değil, kan şekerimiz düştüğünde hissederiz. Glikoz şurubu içeren gıdaları tükettiğimizde insülin isimli hormon salgılanarak bizim kan şekerimizi düşürür ve biz açlık hissederiz. Bu nedenle daha fazla besin tüketip daha fazla yağ depolarız. Sonuç olarak ise obeziteye ve beraberinde şeker hastalığına davetiye çıkarmış oluruz. Vücudumuzun şeker dengesini alt üst eden glikoz şurubu; bir sonraki aşamada hormonal sistemlerimizi bozar (östrojen, testosteron vb. hormonların salgılanmasını artırabilir), uzun vadede tüketildiği takdirde ise kansere sebep olabilmektedir. Astım ve multipl-skleroz (bir sinir sistemi hastalığı) gibi hastalıklara neden olabileceği ve karaciğeri büyütücü etkisi olduğu saptanmıştır. Böbreklerde taş oluşumuna neden olabilir. Bakır eksikliği başta olmak üzere vücudun mineral dengesini bozabilmektedir."

Etiketler : Glikoz şurubu multipl-skleroz obezite Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk
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