VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğudan batıya etkili diplomasi
Rusya iddiaları reddetti
Rus-Ukrayna barışı için yine devreye gireceğim!
Köşeye sıkışan Putin artık daha tehlikeli
Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
"Işık hadisesi"ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler
Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Kepçe kulakta 18 yaşına kadar beklemeyin
Okul çağı enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı güçlendirin
Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı yapar
Gizli tehlike: Karaciğer yağlanması
'Rusya-Ukrayna savaş biterse de Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bitecek'
12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti
Ukrayna: Başkan Erdoğan ile iletişim halinde olmamız çok önemliydi!
Çelik: Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır
Yerli animasyon filmi 'Tay'ın galası İstanbul'da yapıldı
Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Bakan Soylu: Afet konusunda işimiz çok, yetkinliğimiz var
Bakan Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
Norveç, Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı
Başkan Erdoğan Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
Bakan Çavuşoğlu: İİT'ye üye devletlerin Kıbrıslı Türklerle bir arada durmasını bekliyoruz
Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı
Lavrov: Batı, Ukrayna'da çatışmalara taraf oluyor
23 Eylül 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 07:30:00

Gizli tehlike: Karaciğer yağlanması

ABONE OL

Karaciğer yağlanmasının sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle geliştiğinin altını çizen uzmanlar uyardı: Karaciğerde olması gerekenden fazla yağ birikimi, karaciğer yağlanması olarak adlandırılır. Eğer erken teşhis edilmezse, fazla yağlanma siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

Karaciğer yağlanmasının sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle geliştiğinin altını çizen uzmanlar uyardı: Karaciğerde olması gerekenden fazla yağ birikimi, karaciğer yağlanması olarak adlandırılır. Eğer erken teşhis edilmezse, fazla yağlanma siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

Karaciğer hücrelerinde normalden fazla, hatta bazen aşırı derecede yağ toplanması anlamına gelen karaciğer yağlanması siroz evresine kadar belirti vermeyebiliyor. Karaciğer yağlanmasının önüne ise sağlıklı beslenme tarzı, spor geçebiliyor. Karaciğer yağlanmasını tetikleyen sebepler arasında kişide alkol kullanımı varsa en temel sebebin alkol olduğunu belirten Diyetisyen Mervenur Gülşen, "Eğer alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması söz konusuysa vücutta genel yağlanmanın artması, obezite, tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği buna sebep olur" diye konuştu. Dyt. Mervenur Gülşen, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının farklı hastalık gruplarında görülme oranlarını ise şu şekilde sıraladı: Obezlerde yüzde 60-95, Tip 2 diyabetlilerde yüzde 28-55, yüksek kolesterolü olanlarda yüzde 20-92 oranlarında görülmektedir.

Bel çevresinin yağlanmasına dikkat!

Erkekler ve kadınlarda karaciğer yağlanmasında farklı kriterler olduğuna dikkat çeken Dyt. Mervenur Gülşen, "Kadınlarda bel çevresi ölçümü 88 cm, erkeklerde ise 102 cm'nin üzerinde ise karaciğer yağlanması ihtimali yüksektir. Abdominal yani karın çevresi yağlanma en büyük nedenlerdendir" ifadelerini kullandı.

Şeker alımından ve kızartmalardan uzak durulmalı

Dyt. Mervenur Gülşen karaciğer yağlanmasının tedavisinde yapılması gerekenleri ise şöyle anlattı:

· Eğer kişi yüksek kiloda ise mutlaka kilo vermelidir. Biz beslenme uzmanı yardımıyla haftada 0,5-1 kilo verimi idealdir.

· Alkol tüketilmemelidir.

· Basit şeker alımından uzak durulmalıdır. Özellikle rafine şeker içeren paketli ürünler, gazlı ve şekerli içecekler, beyaz un, beyaz ekmek, gereğinden fazla karbonhidrat alımı ve tatlandırıcılı besinler tüketilmemelidir.

· Kızartma, fast food, yoğun hayvansal kaynaklı besin alımından uzak durulmalıdır.

· Etin görünür deri ve yağları, sakatatlar (ciğer, işkembe, kokoreç vs.) yenmemelidir.

· Aşırı kuruyemiş tüketiminden kaçınılmalı, tüketiliyorsa da çiğ olanlar tercih edilmelidir.

· Günde en az 3 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketilmeli lif alımı artırılmalıdır.

· Beslenmenizde özellikle enginar, maydanoz, yeşil çay ve zerdeçala yer vermeniz gerekmektedir.

· Hareketsiz kalınmamalı, haftada en az 150 dakika orta tempolu bir egzersiz yapılmalıdır. (Yürüyüş, yüzme, bisiklete binmek gibi)

Siroza dönmeden belirti vermeyebilir

Karaciğer yağlanmasının siroza dönmeden genelde belirti vermeyeceğini belirten Dyt. Mervenur Gülşen, "Yağlanma sinsi ilerlediği için başlayıp başlamadığını anlamak kan testi ve ultrason muayenesi olmadan zor olabilir. Mutlaka doktor ve diyetisyenle birlikte çalışılmalı, yağlanma ilerlemeden önlem alınmalıdır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Etiketler : KARACİĞER YAĞLANMASI Siroz Dyt. Mervenur Gülşen
Ateşteyim düeti

Ateşteyim düeti
Vize şirketinde sunuculuk yaptım

Vize şirketinde sunuculuk yaptım
Aile pozu

Aile pozu
Üç günde 10 bin kişilik buluşma

Üç günde 10 bin kişilik buluşma
İki gram beyni kalmış

İki gram beyni kalmış
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu
Karadeniz âşıkları

Karadeniz âşıkları
Dünya müzik listelerinde

Dünya müzik listelerinde
‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı

‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes