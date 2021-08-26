Gırtlak kanserinin dostu: Sigara

Gırtlak ve yutak kanserinin önlenebilir hastalık olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi. Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Eken, "Sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişme riski 10-15 kat daha fazladır" dedi. Baş boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'unun sigara ve alkol kullanımından olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserinden korunmanın veya tekrarını önlemenin sigara ve içki kullanmama, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

