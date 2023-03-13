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13 Mart 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 08:30:00

Gırtlak kanseri erkekleri daha çok etkiliyor

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Gırtlak kanseri Türkiye'de ve dünyada çoğunlukla erkeklerde görülüyor.

Gırtlak kanseri Türkiye'de ve dünyada çoğunlukla erkeklerde görülüyor. Bunun en büyük nedeninin de tütün ve tütün ürünlerini erkeklerin daha çok kullanması olduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Evren Erkul, "Dil kökünün arkasından başlayıp soluk borusuna kadar uzanan alanı içeren bölgede gelişen gırtlak kanseri, ülkemizde en sık görülen baş boyun bölgesi kanseri tipi. Özellikle ileri yaşlarda görülen gırtlak kanseri, tütün ürünlerinin kullanımıyla birlikte son yıllarda artık 40'lı yaşlarda da görülüyor. Gırtlak kanserinin en önemli belirtisi ses kısıklığı. Özellikle 2-3 hafta boyunca geçmeyen ses kısıklığında mutlaka vakit kaybetmeden kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulmalı" açıklamasında bulundu.

Etiketler : erkekler Prof. Dr. Evren Erkul Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

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