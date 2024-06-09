İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, ulusal düzeyde dağıtılan bir gıdanın tüketimi sonrasında ülke çapında 113 kişiyi etkileyen koli basili salgınını açıkladı. Salgının kaynağı henüz doğrulanmadı ancak şu anda salgının açık çiftlikler, içme suyu veya kirli deniz suyu, göl veya nehirlerde yüzmeyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Yetkililer, bu durumun şiddetli ve bazen kanlı ishal, mide krampları, kusma ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. Koli basili bulaşarak hastalananların yaş aralığının 2 ila 79 olduğunu belirtilen açıklamada, "Yıl sonuna kadar vaka sayısının 1500'e yükselmesi bekleniliyor" denildi.