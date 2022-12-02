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02 Aralık 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 08:00:00

Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı

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Uzmanlar, bilinçsiz kullanılan gıda takviyelerinin, kalp- damar hastalıklarında yüzde 20 artışa neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bilinçsiz kullanılan gıda takviyelerinin, kalp- damar hastalıklarında yüzde 20 artışa neden olduğunu söyledi. Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar "Yaşı 30 ile 50 arasındaki hastalarda toplar damar tıkanıklığından kalp krizine kadar son derece geniş bir yelpazede hastalıklar görmekteyiz. Bu hastalıkların bölgesel olarak etyolojisine ve insidanslarına baktığımızda çevresel toksinlerinden beslenme alışkanlıklarına, genetik yatkınlıktan sigara kullanım alışkanlığına kadar pek çok faktörün etkili olduğunu görüyoruz. Bunun dışında gıda takviyelerinin bilinçsiz bir biçimde kullanılması gibi ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Hastalıkları kontrolsüz hipertansiyon ve diyetin de etkili olduğu çok çeşitli faktörlere dayandırmak mümkün" dedi. Onar, gıda takviyelerinin de bilinçli bir biçimde kullanılması mutlaka doktor tavsiyesi ile alınması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : Gıda takviyeleri Kalp Damar Cerrahisi Dr. Lütfi Çağatay Onar
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