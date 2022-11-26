Gezici sağlık hizmetiyle 6,5 milyon kişiye ulaşıldı

Sağlık Bakanlığının uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi küçük yerleşim yerlerinde verdiği gezici sağlık hizmetleriyle 6 milyon 527 bin 354 kişiye ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından derlenen bilgiye göre, birinci basamakta hizmet veren aile hekimlerinin sağlık sisteminin merkezinde olması ve daha nitelikli hizmet sunabilmesi için halihazırda 3 bin 83 olan aile hekimliği birimi başına düşen nüfusun, 2023 sonunda 2 bin 700'e düşürülmesi planlanıyor.

Bu yılın 10 ayında aile hekimlerinin muayene sayısı, 248 milyon 335 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

Aile hekimi veya aile sağlığı elemanının, uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim yerlerine giderek mahallinde verdiği gezici sağlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı, yılın 10 ayında 6 milyon 527 bin 354 oldu.

Aile hekimlerince 1 milyon 347 bin 302 gebe ve 1 milyon 10 bin 499 çocuğun takibi yapıldı.

TOPLAM 17,5 MİLYON KİŞİYİ KAPSAYAN TARAMA YAPILDI



Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere tarama ve teşhis süreçlerinde sorumlulukları artırılacak aile hekimleri, 7 milyon kişiyi kapsayan obezite taraması yaparken, 277 bin kişiyi takibe aldı.

Aile hekimleri, halk arasında yüksek tansiyon olarak bilenen hipertansiyona ilişkin 5,3 milyon kişi üzerinde tarama yaptı ve 4,6 milyon kişinin takibini üstlendi.

Şeker hastalığı olarak bilinen diyabete ilişkin 3,5 milyon kişiyi kapsayan taramayı gerçekleştiren aile hekimleri, 2 milyon hastanın takibini yaptı.

Kalp ve damar hastalıkları açısından risk değerlendirmesi için 1,7 milyon kişi taranırken, 3,5 milyon kişinin durumu izlendi.

Çok yönlü yaşlı değerlendirmesi kapsamında da 618 bin kişi takip edildi.

Aile hekimleri, toplamda 17,5 milyon kişiyi kapsayan tarama yaptı ve 11 milyon kişiyi takibe aldı.

Aşılama çalışmalarında da aktif görev alan aile hekimleri, toplum bağışıklığının sağlanmasına yönelik çalışmalarda, vatandaşlara en yakın hizmet noktalarında hizmet verdi.

Bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinin dışında da hizmet veren aile hekimleri, mobil aşılama uygulamasına da katıldı.