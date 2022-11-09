Gevşek bebek sendromu anne karnında belli olur

Uzmanlar, gevşek bebek (hipotonik) sendromunun ilk bulgularının gözden kaçabildiğini ya da çok sayıda yapılan amaçsız tetkiklerle hastalığın tanısında geç kalındığını kaydetti. Doç. Dr. Yasemin Topçu sendromun en önemli belirtisinin, nörolojik gelişim basamaklarının olması gereken zamanda olmaması veya yaşıtlarına göre gecikmesi olduğunu belirterek, "Hamilelik sırasında bebeğinizin hareketlerinin az olduğunu fark ediyorsanız hekiminize başvurun. Gevşek bebek habercisi olabilir." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Topçu, gevşek bebeklerin en önemli belirtisinin nörolojik gelişim basamaklarının yaşıtlarına göre olması gereken zamanda olmaması veya gecikmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bebek 3 aylık olmasına rağmen baş tutmasını kazanamaması, 8 aya kadar desteksiz oturamaması ilk belirtiler olarak karşımıza çıkar. Vücut, kol ve bacaklarda hareketin beklenenden az olması ya da bebek büyüdükçe azalması, pozisyon değiştirmede zorlanması, denge kuramaması, bez değiştirme sırasında bacak hareketlerinin az olması, bakım veren kişiye az reaksiyon göstermesi, bacaklarını ve kollarını açarak kurbağa pozisyonunda yatması, yutma/beslenme güçlüğü ve solunum sorunları en sık karşımıza çıkan belirtilerdir. Ayrıca gebelik sırasında annenin bebeğinin hareketlerinin az olduğunu fark etmesi de gevşek bebeğin en erken bulgularından biridir."