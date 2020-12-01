Gereksiz ilaç ağız bariyerini bozar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, "Koronavirüs korkusuyla en hafif boğaz ağrısında hemen spreyler, baş ağrısında ağrı kesici ilaçlar, gereksiz takviyeler hatta kimyasallar kullanılabiliyor. Gereksiz ilaç kullanmak vücudumuza ekstra zarar vermeye başladı, ileride çeşitli alerjilere neden olacak" diye konuştu. Kimyasal dezenfektanların da kullanılmaması gerektiğine işaret eden Usta, alınan hijyen ürünlerinin içeriğine bakılmasını, biyolojik olanların tercih edilmesini önerdi.

