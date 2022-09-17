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17 Eylül 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 18:30:00

Gerçek delibal boğazda yanma hissi yapar

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Karadeniz bölgesinde yılda sadece 20 gün çiçek açan orman gülünden arıların nektar almasıyla elde edilen deli balın aşırı tüketimi ölümcül tehlike barındırıyor.

Karadeniz bölgesinde yılda sadece 20 gün çiçek açan orman gülünden arıların nektar almasıyla elde edilen deli balın aşırı tüketimi ölümcül tehlike barındırıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Serhat Koran, "Bal yedikten sonra gün içinde bayılma, boğazda yanma, gıcık tarzı öksürük, vücutta ya da gözde kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi şikayetlerle karşılaşıyorsanız hiç vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız." ifadelerini kullandı. Balın deli bal olduğunun nasıl anlaşılacağına dair ipuçları veren Koran, "Delibal, rengi, tadı ve kıvamıyla bize ipucu verebilir. Gerçek bir deli balı acımsı, buruk tadı, boğazda yanma hissi, yoğun kıvamı ve koyu kızıl-kahve renginden anlayabilirsiniz. Ancak yine de markası ve üretim belgesi olmayan ya da üretildiği yerden emin olmadığımız balları tüketmemekte fayda var" açıklamasında bulundu.

Etiketler : bal delibal boğaz yanma hissi gerçek bal
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