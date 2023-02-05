Genetik testlerle meme kanseri riski belirlenebiliyor

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanserinin risk faktörlerini sıralayan Prof. Dr. Hasan Besim, meme dokusunda kanserin yanı sıra pek çok hastalık görülebileceğini kaydederek, kadınların her ay kendilerini kontrol etmelerinin erken teşhis için önemli olduğunu vurguladı. Aile yakınları arasında meme kanseri öyküsü bulunan kadınlarda bu kanser türlerine yakalanma riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Besim, "Genetik testler bu gruptaki her yaştan kadın için daha da önemli hale geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genetik Tanı Laboratuvarı'nda BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki değişiklikler genetik testlerle tespit edilebiliyor. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen ve ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya ile kadınlara meme taraması hizmetlerinden yüzde 25 indirimli yararlanma imkanı sunuluyor" diye konuştu.

