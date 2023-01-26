Genel salgın: İnfluenza'ya bağlı uzamış öksürük

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Celal Doğan, vatandaşların son dönemlerde öksürük şikâyeti ile hastaneye başvurmasında yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, "Vatandaşlarda 'Acaba Kovid-19 salgını geri mi döndü?' endişesi hâkim durumda. Ama yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmaktadır" dedi. Dr. Doğan, "Kış döneminde, Kovid-19 öncesi dönemlerde olduğu gibi, yeni bir salgınımız yok. Eski alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz. İnfluenza diye tabir edilen bir salgın mevcut bu aralar. Bu influenza öncelikle çocuk hastalarımızda olmak üzere, sonra da yetişkinlere geçmek suretiyle bir salgın oluşturmakta. Bu salgına bağlı olarak da hastalarımızda 'uzamış öksürük' dediğimiz bir şikâyet mevcut. 'Uzamış öksürük' dediğimiz şey ise, 2 haftayı geçen öksürüklere biz 'uzamış öksürük' diyoruz. 2 haftaya kadar olan öksürüklerimizi biz enfeksiyona bağlı olarak kabul ediyoruz. İki haftayı geçtiği andan itibaren biz bu öksürüklerimizi alerjen bir yapıya veya iyileşmeyen viral hastalığa bağlı olarak görebiliyoruz. Eğer ki, iki haftayı geçmiş bir öksürüğümüz var ise, mutlaka bir sağlık kuruluşuna hekimimize başvurmamız gereklidir. Eğer başvuruda bulunamıyor isek de evde ılıman, ılık içecekler içerek öksürüğümüzü tedavi etmeye çalışabiliriz" dedi.