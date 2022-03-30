Gençleşmek için artık ameliyat tercih edilmiyor

Daha güzel görünmek ve gençleşmek için yaptırılan cerrahi yöntemler azalmaya, medikal estetik yöntemleri daha fazla tercih edilmeye başlandı.



Amerika'da birçok tıbbi estetik dernekleri tarafından dünya çapında yürütülen bir çalışma, insanların gençleşmek için daha çok medikal yöntemleri tercih ettiğini; cerrahi yöntemleri mümkün olduğu kadar ileri zamana ertelemeye çalıştıklarını ortaya koydu. Medikal estetik hekim Dr. Emre Çiçek, "Türkiye'de de benzer bir artış gösteren medikal estetik işlemleri, gençleşmek isteyen insan tarafından her geçen gün daha çok uygulanıyor. Bu tercihin birçok nedeni var: Medikal işlemler cerrahi işlemlere göre çok daha kısa sürede, acısız ve ağrısız uygulanıyor. Hastane yatmak gerekmiyor. İyileşme süresi çok daha kısa oluyor. Üstelik maliyet olarak da daha avantajlı. Üstelik, yaşlanma belirtilerinin başladığı ilk zamanlardan itibaren koruma amaçlı yapılan medikal gençleşme işlemleri, yaşlanma kalitesini artırıyor, cilt gençliğini çok daha uzun süre koruyor ve cerrahi işlemler çok daha uzun süre ötelenebiliyor" dedi. Dr. Emre Çiçek "Tabii bu artışın önemli nedenlerinden biri de medikal gençleşme yöntemlerinin çok etkin sonuçlar vermesi. Günümüzde gelişen teknoloji ve içerikler sayesinde çok başarılı anti aging tedavileri yapılabiliyor" diye ekledi.

Ciltte ince çizgiler, daha ilerleyen zamanda yaşanan doku kayıpları, bunlara bağlı olan sarkmalar ve derin kırışıklıklar; çevresel faktörlerle kalitesini kaybeden, donuklaşan, kuruyan, canlılığını yitiren, lekeli ciltler! Tüm bunlar için ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri mevcut. Bunlar arasında en çok tercih edilenler ise 4D İp Estetiği İle Yüz Gençleştirme, Ulthera Fokus Ultrasound Uygulaması ve Endymed Altın iğne Fraksiyonel Radyofrekans uygulaması.

4D AMELİYATSIZ ESTETİK İLE YÜZ GENÇLEŞTİRME

Dört boyutlu yüz gençleştirme tekniği olan 4D Ameliyatsız Estetik, adından da anlaşılacağı üzere cilde dört boyutta etki ediyor. En derin cilt katmanına yeni nesil hyalüronik asitli aptos ve özel PDO iplerle uygulama yapılıyor. Bu işlem sarkmaları toparlıyor ve yüzde, boyunda lifting etkisi yapıyor. Orta tabakaya yine PDO ipler, Endymed altın iğneli radyofrekans ve kalsiyum hidroxiappetitli ya da hyaluronik asitli dolgularla işlem yapılıyor. Bu işlem soncunda ciltteki doku kayıpları gideriliyor. Cildin gerginliği artırılıyor. En üst tabakaya ise fraksiyonel lazerler Innofacial cilt terapileri uygulanıyor. Bu sayede de cilt altındaki kolajen ve elastin tetikleniyor; lekeleri gideriliyor canlanması sağlanıyor. Aynı anda, aynı seansta kişinin ihtiyacına göre kombinasyon yapılabiliyor. 4D Ameliyatsız estetik İle Yüz Gençleştirme ile sarkmaları, kırışıklıkları ve lekeleri ortadan kaldırarak daha canlı ve daha pürüzsüz bir görünüm elde etmek mümkün. Bu yöntemle şu bölgelere uygulama yapılabiliyor: Nasolabial bölge, yanaklar, alın, çene sarkması, jawline hattı,kaş, gözaltı torbaları, çene altı ve gıdı sarkmaları, göz kenarı kaz ayakları, marionette çizgisi dediğimiz ağız kenarından çeneye inen kıvrımdaki sarkmalar, alın ve boyundaki derin kırışıklıklar. İşlemin kalıcılığı ise 2 ile 5 yıl arasında değişiyor. Özellikle ameliyatsız yüz ve boyun germe de mükemmel sonuçlar vermekte.

ULTHERAPY

Ultherapy teknolojisinin diğer antiaging sistemlerden en önemli farkı size özel, ihtiyaçlarınıza, cilt yapınıza uygun, kişiye yönelik bir tedavi yaklaşımı olması. Bu da tamamen size özel sonuçlar anlamına geliyor. İlk ve tek FDA onaylı mikro fokuslu ultrason tedavisi olan Ultherapy, ciltte lift etkisi yaratma konusunda özel bir ultrason tekniğini kullanıyor. Yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla uygulanan bu yöntem, cilt altı katmanlarının görülmesini sağlayan ilk ve tek estetik ultrason tedavisi olarak da diğerlerinden ayrılıyor. Citte kolagen ve elastin aktivasyonu sağlayan yöntem, bağ dokuyu aktif hale getiriyor. Değişen, formunu kaybeden yüz hatlarını, gevşeyen gıdıyı toparlamak, yüzde ameliyatsız germe ve kaldırma etkisi yaratmak, yaşla beraber aşağı düşen kaşları kaldırmak ve dekolte bölgesinin daha genç görünmesini sağlamak bu yöntemle mümkün. Bu etkiler Amerikan sağlık örgütü FDA tarafından onaylanmıştır. Ultherapy tek seans uygulanıyor. Yarım saatlik uygulama sonrasında, etkinliği 2 ay ile 3 ay arasında ortaya çıkıyor. Kalıcılığı ise 18 aya kadar devam ediyor.

ENDYMED ALTIN İĞNELİ FRAKSİYONEL RADYOFREKANS

Medikal estetik uygulamaları arasında çok tercih edilenlerden biri de Endymed Altın İğneli Radyofrekans uygulaması. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişmiş yeni cihazlarda Altın İğne uygulaması artık daha konforlu şekilde yapılabiliyor. Altın mikro iğnelerle cildin orta tabakasındaki kolajen ve elastin hücrelerini harekete geçiren Amerikan FDA onaylı uygulama, ameliyatsız yüz germe etkisi yaratıyor. Cilt kırışıklıklarının tedavisi, cilt yenilenmesi ve kalitesinin artırılması; yüz, boyun, dekolte bölgesi sarkmaları, kol ve bacaklardaki sarkmalar, sivilce, yara izi ve leke tedavisi, çatlakların giderilmesi ve gözeneklerin sıkıştırılması gibi pek çok kullanım alanı olan Altın İğne uygulaması, cilt kalitesini üst seviyeye çıkarıyor. Her mevsim uygulanan bilen Altın İğne, 3 hafta ara ile 3 seans olarak öneriliyor. İşlem ortalama 30 dakika sürüyor. Öncesinde deri uyuşturucu kremle uyuşturuluyor. İşlem yapıldıktan sonra bir miktar kızarıklık, bazen de hafif kabuklanma olabilir ama kızarıklık sadece 1-2 gün sürüyor. İşlemin maksimum etkisi 3-4 hafta sonra görülüyor.

YENİ NESİL LAZER UYGULAMASI: PLEXR

Tüm dünyada "SoftSurgery" olarak tanınan Plexr; neşterli operasyonlardan çekinen ve özellikle göz çevresindeki kırışıklıklarından kurtulmak isteyenleri memnun ediyor. Lazerler ve IPL mekanizmasından farklı bir etki mekanizmasıyla, tabir yerindeyse hava ile çalışıyor. Cihaz; uygulanacak cilt yüzeyindeki elektriksel aktivite ile ortamdaki havayı (yani iyonize gazları) Plazma Enerjisine dönüştürüyor. Bu enerji cildin sorunlu dış yüzeyini buharlaştırıyor ve yeni doku oluşum süreci başlamış oluyor. Maddenin 4. hali olarak tarif edilen Plazma; sorun odaklı çalışıyor, ciltte sorunlu bölge dışındaki kıl kökleri, kılcal damar, yağ ve sinir dokularını etkilemiyor. Plexr, göz kapağı gerginleştirme, göz çevresi gençleştirme, göz kapaklarındaki kabarık sarı lekelerin giderilmesi; aktif aknelerin ve akne izlerinin tedavisi, ben ve siğillerin yok edilmesi, yara ve kaza izlerinin, lekelerin giderilmesi, dudak üstü kırışıkların giderilmesi gibi çok amaçlı kullanıyor.