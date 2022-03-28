Gençlerdeki öfke depresyon habercisi

Gençlerde görülen depresyon belirtilerinin yetişkinlerde görülen belirtilerden farklı olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle öfke duygusunun öne çıktığını vurguluyor. Uzman Psikolog Serkan Elçi, "Yetişkinlerde depresyon belirtileri arasında mutsuzluk, keyifsizlik belki de ağlama görülürken, gençlerde gördüğümüz depresyon belirtilerindeki en büyük fark bu sefer kendisini öfke ile de gösterebiliyor. Öfkelendiği zamanların kontrolünde güçlük çeken gençler, tepkilerini daha somutlaştırarak vermektedir. Yetişkin formumuz öfkeyi kabul edilebilir bir duygu olarak görürken, gençlerde tepkisel davranışların da bulunması muhtemeldir. Hissetmiş oldukları üzüntü, kaygı, mutsuzluk veya umutsuzluk gibi duygular da öfkeli davranışlarla kendini gösterebiliyor, bu sefer aileler de çocuklarının duygularını anlamakta güçlük çekiyorlar" dedi. Çocuğun ebeveynleri ile olan ilişkisinin önemine dikkat çeken Uzman Psikolog Serkan Elçi, çocuğa ihtiyaç hissettiği anda yanında olacağı mesajının verilmesini öneriyor.