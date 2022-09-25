Gençlerde omuz çıkığı daha zor iyileşiyor

İnsan vücudunda en çok hareket eden eklemin omuz eklemi olduğuna değinen Prof. Dr. Avcı, şu şekilde devam etti: "Omuz eklemi vücudumuzun en hareketli yeri olduğundan dolayı en çok çıkan eklem olarak bilinir. Omuzu yerinde tutan kaslar, bağlar ve tendonlar vardır. Kişinin omzuna aldığı darbe veya ters hareket sonucu bu durum ortaya çıkabilir. Sportif aktiviteleri genellikle gençler yaptığı için omuz çıkmasını en çok onlarda görüyoruz. Özellikle kontakt spor olarak bilinen futbol, basketbol, hentbol ve voleybolla ilgilenenlerde omuz çıkığı riski daha yüksektir. Yüzücülerde de sık rastladığımız bir durumdur. İlk omuz çıkığında omzu uygun manevralarla yerine oturttuktan sonra bir kol askısıyla hastayı takip etmeye başlıyoruz. Çıkık esnasında omuzu yerinde tutan bağlar yırtılıyor. Yırtıklar omuz askısı takıldıktan sonra iyileşme dönemine giriyor. Omuz bağları yırtıldıktan sonra düzgün bir şekilde iyileşirse bir daha çıkık görülmez. Ancak bu iyileşme 20 yaş ve altındakilerde daha düşük orandadır. Bu yüzden genç hastada omuz çıkığı olmuşsa tekrarlama ihtimali yüzde 95'lerdedir. Tekrarlayan çıkıklarda cerrahi tedavi gerekiyor."

