Sigara kullanımı ve pasif içiciliğin sağlığa zararları konusunda farkındalık yaratmak ve bireyleri sigarayı bırakmaya teşvik etmek için her yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde organize edilen günün bu yılki teması "çocukları tütün endüstrisinin müdahalesinden korumak" olarak ilan edildi.

Bu yıl düzenlenen küresel kampanya, tütün endüstrisinin gençler üzerindeki zararlı etkileri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler, gençlerin zararlı tütün ürünleriyle hedef alınmasına son verilmesi konusunda farkındalık yaratılmasını amaçlıyor.

DSÖ'nün küresel tütün kullanımına ilişkin bu yıl yayımladığı rapora göre, küresel çapta 2020'de yaklaşık yüzde 20 olan 15-24 yaş grubunda sigara kullanım oranı 2022'de yaklaşık yüzde 13'e geriledi.

Dünya genelinde 13-15 yaş arası çocukların ise yaklaşık yüzde 10'u tütün mamulü tüketirken, toplam kullanıcı sayısının 37 milyonu bulduğu belirtiliyor.

TÜTÜN KULLANIM ORANLARI DÜŞÜYOR



DSÖ'nün bu yıl paylaştığı rapora göre, dünya genelinde tütün mamulleri tüketen kişi sayısı düşüyor.

Raporda, 2000 yılında 1,36 milyar tütün ürünü kullanıcısı olmasına karşın dünya nüfus artışına rağmen 2022'de bu rakamın 1,25 milyara gerilediği vurgulandı.

Dünya genelinde 2000'de yetişkinlerin yüzde yaklaşık 33'ünün tütün ürünleri kullandığına işaret edilen raporda, 22 yıl sonra ise bu oranın yüzde 21'e gerilediği kaydedildi.

DSÖ, farkındalık çalışmalarıyla bu oranı 2030'a kadar yüzde 18'e düşürmeyi hedefliyor.