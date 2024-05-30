VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuşaklar farklı, her biri haklı!
En çok kadınlar sevinecek!
Vücudunuza giren kıymığı çıkarmanın 10 farklı yolu
Şener Şen, reklam yüzü oldu
Çay üzerine yazılmış dizeler
MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tedarikçi Günü etkinliği gerçekleşti
30 Mayıs 2024 Perşembe 15:43:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 15:43:00

Gençler arasında sigara kullanımı azalıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Milyonlarca kişinin ölümüne yol açmaya devam eden sigaranın dünya genelinde gençler arasında kullanımı azalıyor.

Sigara kullanımı ve pasif içiciliğin sağlığa zararları konusunda farkındalık yaratmak ve bireyleri sigarayı bırakmaya teşvik etmek için her yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde organize edilen günün bu yılki teması "çocukları tütün endüstrisinin müdahalesinden korumak" olarak ilan edildi.

Bu yıl düzenlenen küresel kampanya, tütün endüstrisinin gençler üzerindeki zararlı etkileri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler, gençlerin zararlı tütün ürünleriyle hedef alınmasına son verilmesi konusunda farkındalık yaratılmasını amaçlıyor.

DSÖ'nün küresel tütün kullanımına ilişkin bu yıl yayımladığı rapora göre, küresel çapta 2020'de yaklaşık yüzde 20 olan 15-24 yaş grubunda sigara kullanım oranı 2022'de yaklaşık yüzde 13'e geriledi.

Dünya genelinde 13-15 yaş arası çocukların ise yaklaşık yüzde 10'u tütün mamulü tüketirken, toplam kullanıcı sayısının 37 milyonu bulduğu belirtiliyor.

TÜTÜN KULLANIM ORANLARI DÜŞÜYOR

DSÖ'nün bu yıl paylaştığı rapora göre, dünya genelinde tütün mamulleri tüketen kişi sayısı düşüyor.

Raporda, 2000 yılında 1,36 milyar tütün ürünü kullanıcısı olmasına karşın dünya nüfus artışına rağmen 2022'de bu rakamın 1,25 milyara gerilediği vurgulandı.

Dünya genelinde 2000'de yetişkinlerin yüzde yaklaşık 33'ünün tütün ürünleri kullandığına işaret edilen raporda, 22 yıl sonra ise bu oranın yüzde 21'e gerilediği kaydedildi.

DSÖ, farkındalık çalışmalarıyla bu oranı 2030'a kadar yüzde 18'e düşürmeyi hedefliyor.

Etiketler : dünya sağlık örgütü 31 mayıs dünya tütünsüz günü sigara
Diyarbakır'da halay

Diyarbakır'da halay
Ailesi evlatlıktan reddetti

Ailesi evlatlıktan reddetti
Fatih Yıldırım ve Beşir Talha Şen buluşması! “Söyle” yayında!

Fatih Yıldırım ve Beşir Talha Şen buluşması! “Söyle” yayında!
Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!

Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!
2 yıllık yeni anlaşma

2 yıllık yeni anlaşma
Arabesk söyleyecek

Arabesk söyleyecek
Filistin'e Cannes'da destek!

Filistin'e Cannes'da destek!
Ekrana veda etti!

Ekrana veda etti!
"Yaşlanmadan üretmek lazım"

"Yaşlanmadan üretmek lazım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX