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03 Şubat 2023 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 17:00:00

Genç ölümlerin sebebi kalp krizi değil, kalıtsal kalp hastalığı

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Kardiyoloji Uzmanı, Spor Kardiyoloğu Dr. Uğur Saygısunar, genç yaştaki insanlarda özellikle spor yaparken görülen ani ölümlerin kalp krizi ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Genç yaştaki insanlarda özellikle spor yaparken görülen ani ölümlerin kalp krizi ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı, Spor Kardiyoloğu Dr. Uğur Saygısunar, "35 yaş altı erişkinlerde ve ergenlerde görülen ani kardiyak ölümlerin sebebi ekseriyetle kalp krizi değil, kalıtsal kalp hastalıklarıdır. Bu hastalıklar genellikle genetik geçişlidir. Spor yaparken tetiklenebilir. Bu nedenle özellikle yoğun efor gerektiren sporlara başlamadan önce çocukların taramadan geçirilmesi önem taşıyor" dedi. Ani kardiyat ölümlerin sebebinin yaşla birlikte değişkenlik gösterdiğini ifade eden Kardiyoloji Uzm. Dr. Uğur Saygısunar, "35 yaş altı genç erişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerimiz için söylemek gerekirse bu grupta biz kalp krizini çok nadir görürüz. En sık gördüğümüz ani kardiyak ölümlerin sebebi kalıtsal kalp hastalıklarıdır. Örneğin, kardiyomiyopatiler dediğimiz, kalp kasını tutan ve daha sonrasında kalbin elektrik sistemini etkileyen ölümcül ritim bozukluklarına sebebiyet veren hastalıklar. Ya da kalp kasını tutmayan sadece kalbin elektrik sistemini tutan yine genetik bazı hastalıklar var ve onlar da ölümcül ritim bozukluklarına neden oluyor" diye konuştu.

Etiketler : kalp krizi spor genç ölüm kalp hastalığı
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