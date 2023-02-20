Geçmeyen semptomlar lenfoma belirtisi

Uzmanlar sebepsiz ateş, açıklanamayan kilo kaybı, rahatsız edici gece terlemeleri, sürekli yorgunluk gibi geçmeyen semptomların lenfoma (lenf kanseri) belirtisi olabileceğini belirterek, lenfoma hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Birçok hastalıkta olduğu gibi lenfoma hastalığında da erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çeken Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın lenfoma hastalığı hakkında bilgi vererek lenfomanın belirtilerinden ve risk faktörlerinden bahsetti. Dr. Ayşen Aydın, lenfomanın vücudun savunma sisteminin önemli parçası olan lenfosit adı verilen hücrelerin kanserleşerek büyüyüp işlevini yapamaz hale gelmesiyle oluştuğunu söyledi. Vücutta bulunan binlerce lenf bezinin enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmeyi sağlayan bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Dr. Ayşen Aydın, "Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri içlerindeki lenfosit sayısının artması ve şekillerinin değişmesi nedeniyle büyüyor, hastalık sona erdiğinde eski boyutuna geri dönüyor. Lenfoma meydana geldiğinde lenfositler bozuluyor ve durmadan çoğalıyorlar" dedi.