Geçmeyen öksürükte nane-limon işe yaramıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, hastalıktan sonra "öksürüğüm bir türlü geçmiyor" şikayetinin ise Kovid ile ilgisinin olmadığını ifade ederek, "Geçmeyen öksürüğünüz varsa nane limon kaynatmaktan, baharattan ve sıcak içeceklerden uzak durun" dedi. Prof. Dr. Sakarya, "Sıcak içecekler tüketmek boğazınız için intihara eş değer bir durum. Kişinin boğazı zaten çok hassas ve harap. Örneğin; elinize limon sıkarsanız canınız yanmaz ancak açık yaraya limon sıkarsanız ya da sıcak su dökerseniz çok canınınız yanar. Bunun gibi bir durum. Kişi sürekli bunları tükettiğinde boğazdaki yaranın geçmesine bir türlü izin vermiyor. O yara daha çok tahriş oluyor ve bir kısır döngüye giriliyor. Tabi, kişinin soğuk algınlığı varsa, burun tıkanıklığı yaşıyorsa nane-limon ikilisini bol bol tüketmeli; ancak boğazda bir tutulma ve öksürük varsa bunu yapmıyoruz" diye konuştu.

