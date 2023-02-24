VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı, yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'ya geldi
Adalet Bakanlığından depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması
Mavi tik'te değişim yasak
Değerli eşyalar polis korumasında
İstanbul barajlarında su seviyesi ölçüldü
Afitap'a çevik kuvvet şefkati
Gezici kütüphane deprem bölgesinde
Bir oyuncak da Ağrılı çocuklardan!
Sosyal marketin gönüllü işçisi
Yaraları birlikte saracağız
Minikler bizi görünce mutlu oluyor
Depremzede aileye piyano jesti
Kenan gitti, biz yine işimize devam ettik
Afet bölgesindeki insanlara iyi geldik
Taksim saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
Amacımız çocukları güldürmek
Akademi'den 'tokat timi'
İhmal edilen kalp çarpıntısı inmeye neden olabilir
İğne biyopsisi kötü huylu tümörleri belirliyor
Saç ekimi en çok kariyer için yaptırılıyor
Geçmeyen ağrılarda Nöral terapi önerisi
Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Brent petrolün varil fiyatı 83,02 dolar
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı
24 Şubat 2023 Cuma 10:39:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 10:39:00

Geçmeyen ağrılarda Nöral terapi önerisi

ABONE OL

Dr. Ulviye Kaya, akut ya da kronik ağrı varlığında, cerrahi müdahale gerektirmeyen olgularda, farklı yöntemleri bir arada kullanarak ağrının giderilmesinin yanı sıra ağrıya neden olan hastalığın tedavisinin sağlanması için uygulanan yöntemlerin bütününe dendiğini aktardı.

Ağrıyı sinirsel bir uyarı bozukluğu olarak tanımlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ulviye Kaya, ağrı rehabilitasyonunun başta kas-iskelet sistemi sorunları olmak üzere, akut ya da kronik ağrı varlığında, cerrahi müdahale gerektirmeyen olgularda, farklı yöntemleri bir arada kullanarak ağrının giderilmesinin yanı sıra ağrıya neden olan hastalığın tedavisinin sağlanması için uygulanan yöntemlerin bütününe dendiğini aktardı. Bel ve boyun fıtıklarında, spor travmaları, kas spazmı, yumuşak doku romatizması, kırık sonrası rehabilitasyonda, tüm eklem hastalıklarında yaşanan geçmeyen ağrı durumlarında ağrı rehabilitasyonu uygulandığını ifade eden Dr. Ulviye Kaya, "Kronik geçmeyen ağrılarda tek başına fizik tedavi ve ilaç tedavileri yetersiz kalmaktadır, bu hastalarda bu tedavilere ilave olarak girişimsel ağrı tedavilerini uygulamak gerekir" diye konuştu. Kaya, "Nöral terapi vücudun belirli bölgelerine lokal anestezik madde kullanılarak yapılan düzenleme (regülasyon) tedavisidir, belli aralıklarla 3-4 seans önerilir. Proloterapi, kas-eklem ağrı ve zedelenmeleri için kullanılan tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Tendon hasarları kas hasarları yırtıklar menisküs zedelenmeleri gibi durumlarda vücudun yenileme kapasitesini arttırarak, orada bir reaksiyon oluşturur ve tamir mekanizmalarını devreye sokar. Boyun, sırt ve bel ağrılarının en önemli nedeni kas spazmıdır, Kuru iğneleme yöntemi ile; çeşitli uzunluk ve kalınlıktaki ince iğneler spazm olan kaslara batırılarak spazmın çözülmesi sağlanır. Mezoterapi yöntemi ise; ağrılı bölgeye uygulanan küçük iğneler yoluyla ağrıyı kontrol altına alan ve hastalıkları tedavi eden bir uygulama şeklidir" diye konuştu.

Etiketler : ağrı nöral terapi sağlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX