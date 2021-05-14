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14 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00

Geçmeyen ağrılar tükenmişlik sendromuna sürüklüyor

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Vücudun her yerinde geçmeyen ağrılar, yorgun uyanma ve sürekli yorgunluk hissine neden olan ve teşhisi çok zor konulan Fibromiyalji Sendromu Tükenmişlik sendromunu da tetikliyor.

Prof. Dr. Deniz Evcik, en sık görülen romatizmal hastalıklar arasında ikinci sırada yer alan fibromiyalji sendromunun hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek, "Fibromiyalji sendromu hastaların çoğu tanı ve tedavi sürecindeki belirsizlikler nedeniyle tükenmişlik ve çaresizlik yaşamaktadırlar" dedi. Hastalığa özgü bilinen hiçbir laboratuvar ve görüntüleme tetkikinin mevcut olmadığını ifade eden Evcik, "Geliştirilmiş bazı tanı kriterleri de zaman içerisinde değişim göstermiştir. Son tanı önerilerden birinde vücut 9 bölgeye ayrılmıştır. 6 veya daha fazla bölgede ağrının varlığı, orta ya da şiddetli düzeyde uyku problemleri veya yorgunluk olması bu yakınmaların en az 3 aydır devam etmesi durumunda fibromiyalji sendromu tanısı konulabilmektedir" diye konuştu.

Etiketler : vücut ağrıları ağrı tükenmişlik sendromu deniz evcik
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