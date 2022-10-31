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31 Ekim 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 08:30:00

Geçmek bilmeyen sivilceniz, HS hastalığı işareti olabilir

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Halk arasında az bilinen ve genelde hastaların konuşmaktan çekindiği hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına doğru tanı konulması ortalama 10 yıl sürebiliyor.

Halk arasında az bilinen ve genelde hastaların konuşmaktan çekindiği hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına doğru tanı konulması ortalama 10 yıl sürebiliyor. HS hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Deniz Demirseren, "Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikleriniz veya akıntılı yaralarınız varsa çekinmeden ve gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurun" dedi. Ailede HS yatkınlığının, hastalık riskini artırabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Deniz Demirseren, "HS belirtileri ile bana danışan bir annenin erkek kardeşinde ve ikiz çocuklarında da benzer belirtiler olduğunu öğrendim. Bunun üzerine HS teşhisi konulan bu hastalar da tedavi edildiler" dedi. HS hastalığının alevlenme ve yatışma dönemleri olabileceğine, doğru tedaviler ile hastaların yaşam kalitesinde önemli iyileşmeler gözlenebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Demirseren, fazla kilo ve sigara içmenin hastalığı şiddetlendirebileceğini belirtti. Hastaların şişliklerin oluştuğu bölgeleri çok iyi gözlemlemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Demirseren; son 6 ayda koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında iki veya daha fazla kez şişlik oluşuyorsa mutlaka bir dermatoloğa başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Geçmek bilmeyen sivilceniz rof. Dr. Demirseren hidradenitis suppurativa HS hastalığı işareti
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