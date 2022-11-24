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Gece yeme bozukluğu sendromu depresyona sürükler
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24 Kasım 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 08:30:00

Gece yeme bozukluğu sendromu depresyona sürükler

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Gece uykusunu bölüp yemek yeme alışkanlığı, pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kamil Şeref Basmacıoğlu, "Gün içinde yeterli beslenmenize hatta akşam yemeğini yemiş olmanıza rağmen, gecenin ilerleyen saatlerinde kendinizi mutfakta buzdolabının önünde buluyorsanız, uykunuzu bölerek atıştırmak için bilinçli-bilinçsiz olarak yiyecek hazırlıyorsanız mutlaka bir hekime başvurmalı, fiziksel ve ruhsal sağlığınızı koruma altına almalısınız" dedi.

Gece uykusunu bölüp yemek yeme alışkanlığı, pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kamil Şeref Basmacıoğlu, "Gün içinde yeterli beslenmenize hatta akşam yemeğini yemiş olmanıza rağmen, gecenin ilerleyen saatlerinde kendinizi mutfakta buzdolabının önünde buluyorsanız, uykunuzu bölerek atıştırmak için bilinçli-bilinçsiz olarak yiyecek hazırlıyorsanız mutlaka bir hekime başvurmalı, fiziksel ve ruhsal sağlığınızı koruma altına almalısınız" dedi. Basmacıoğlu, "Bu sendrom tedavi edilmediğinde sağlıklı kiloyu korumayı zorlaştırır. Ayrıca diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları riskini artırır. Gece yeme bozukluğu olan bireyler uyku öncesi yemek yemediklerinde uyuyamayacaklarını hissedebilirler. Gecenin ortasında yemek yeme isteği üzerinde kontrollerini kaybedebilirler. Gece yeme bozukluğu olanlarda genellikle geceleri daha kötü olan depresyon veya anksiyeteye daha sık rastlanır" diye uyardı.

Etiketler : GECE YEME BOZUKLUĞU SENDROMU DEPRESYONA SÜRÜKLER Kamil Şeref Basmacıoğlu
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