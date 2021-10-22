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22 Ekim 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 08:00:00

Gece yeme bozukluğu kadınlarda daha sık görülüyor

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Sonbaharın gelişiyle birlikte günlerin kısalmasının gece yeme bozukluğunu tetiklediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Pınar Çoban Çinko, "Yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere oranla gece yeme bozukluğuna daha yatkın olduğu tespit edilmiştir.

Sonbaharın gelişiyle birlikte günlerin kısalmasının gece yeme bozukluğunu tetiklediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Pınar Çoban Çinko, "Yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere oranla gece yeme bozukluğuna daha yatkın olduğu tespit edilmiştir. Kadınların yaşadıkları hormonel değişikler gece yeme eğilimini artırır. Toplum içinde gün ışığının aktif olduğu zamanlarda sürekli besin talebinde olmaktan kaçınmaları, bu davranışı herkes uyurken gizli yapma isteğini doğurur" diye konuştu.

ARKASINDA PSİKOLOJİK SORUNLAR OLABİLİR

Gece yemek yeme sendromunun arkasında sadece fizyolojik değil psikolojik sebeplerin de olabileceğinin altını çizen Diyetisyen Çinko, uyku düzensizliği, insomnia, depresyon, anksiyete, psikolojik sorunlar, diyabet, düzensiz beslenme alışkanlığı, obezite ve hormonal nedenlerin gece yeme bozukluğunun sebepleri arasında sayılabileceğini söyledi.

Etiketler : Gece yeme bozukluğu Dyt. Pınar Çoban Çinko Beslenme ve Diyet Uzmanı kadonlar
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