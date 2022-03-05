Gece vardiyası obezite ve diyabet riskini artırabilir

Yapılan bir araştırmada gece vardiyasında çalışmanın obezite ve diyabet riskini artırdığının ortaya çıktığını işaret eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seyfullah Kan, "Gece vardiyasında çalışırken yemek tüketmek, sık seyahat etmek, uyku bozukluğu gibi faktörler vücudun biyolojik saatini olumsuz etkileyerek obezite ve diyabete davetiye çıkarmaktadır" dedi. Doç. Dr. Seyfullah Kan, "Vücudun biyolojik ritmi, sadece uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemez. Metabolizma da dâhil olmak üzere vücut fonksiyonlarının neredeyse tüm yönlerini de düzenleyen içsel bir süreçtir. Özellikle vardiyalı çalışma durumlarında kişinin uyku düzeni değiştiğinden, bu değişiklik beslenmeyi de önemli oranda etkilemektedir. ABD'de yapılan bu araştırmada da ortaya konulduğu gibi sağlıklı beslenmenin yanı sıra beslenme saatlerine de dikkat edilmesi sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir" diye konuştu.

