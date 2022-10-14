Geç anne olmak gebelikte kanser riskini artırıyor

Uzmanlar, kadınlarda annelik yaşının giderek gecikmesinin gebelikte görülen meme kanseri sıklığını artırdığına dikkat çekti. Gebelik ve emzirme döneminde ortaya çıkan kitlelerin yaklaşık yüzde 80'inin iyi huylu olduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, meme kanserinin gebe kadınlarda serviks kanseri sonrası ikinci sıklıkta görüldüğünü söyledi. Gebelik esnasında birçok fizyolojik değişiklik olduğuna değinen Prof. Dr. Demircan, "Bu değişiklikler kansere ait olabilecek semptomları maskeler ve kullanılacak yöntemler de sınırlanınca hastalığın tanısını koymak gecikir. Gebelik ve emzirme döneminde meme dokusunda artan su içeriği, yağ dokusunda azalma ve damarlanmada artış meme muayenesini güçleştirir. Mamografik taramalar da 40 yaşından sonra başladığı için daha küçük yaşlardaki bu grup tarama kapsamı dışındadır" şeklinde konuştu.

