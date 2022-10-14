VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ı korku sardı! Türklerin rehinesi olacağız
Ani kararlar verip pişman olmayın
Carlos ofsayta düştü!
Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Ekim
Ruh sağlığını korumanın 10 yolu
Geç anne olmak gebelikte kanser riskini artırıyor
Hastalık mevsiminde elleri daha sık yıkamalı
Kayıp 8 saatin sırrı çözülemedi
Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor!
Enerjide dev ortaklık
Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını yaşanıyor
Türkiye, Filistinli grupların uzlaşmasından memnun
İsviçre'de burka yasağını delenlere para cezası verilmesi teklif edildi
Kuzey Kore Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı
Dezenformasyonla mücadele yasalaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı ile görüştü
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
EGM, personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
Ukrayna: Rus güçlerinin Mıkolayiv'e düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla vurdu
Trump'ın Mar-a-Lago'daki çalışanı: FBI baskınından önce belgelerin taşınmasını emretti
14 Ekim 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 08:00:00

Geç anne olmak gebelikte kanser riskini artırıyor

ABONE OL

Uzmanlar, kadınlarda annelik yaşının giderek gecikmesinin gebelikte görülen meme kanseri sıklığını artırdığına dikkat çekti.

Uzmanlar, kadınlarda annelik yaşının giderek gecikmesinin gebelikte görülen meme kanseri sıklığını artırdığına dikkat çekti. Gebelik ve emzirme döneminde ortaya çıkan kitlelerin yaklaşık yüzde 80'inin iyi huylu olduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, meme kanserinin gebe kadınlarda serviks kanseri sonrası ikinci sıklıkta görüldüğünü söyledi. Gebelik esnasında birçok fizyolojik değişiklik olduğuna değinen Prof. Dr. Demircan, "Bu değişiklikler kansere ait olabilecek semptomları maskeler ve kullanılacak yöntemler de sınırlanınca hastalığın tanısını koymak gecikir. Gebelik ve emzirme döneminde meme dokusunda artan su içeriği, yağ dokusunda azalma ve damarlanmada artış meme muayenesini güçleştirir. Mamografik taramalar da 40 yaşından sonra başladığı için daha küçük yaşlardaki bu grup tarama kapsamı dışındadır" şeklinde konuştu.

Etiketler : Geç anne olmak Prof. Dr. Demircan kanser
Ekrana dönme projeye bağlı

Ekrana dönme projeye bağlı
Sahne mutluluğu

Sahne mutluluğu
İkinci sezon çekimleri başladı

İkinci sezon çekimleri başladı
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Flamingoların Demre'deki yeni evi

Flamingoların Demre'deki yeni evi
Hasan Matias 2 yaşında

Hasan Matias 2 yaşında
Albüm sonrası ilk konser

Albüm sonrası ilk konser
Film icabı evlilik

Film icabı evlilik
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX