Gebelikte detaylı ultrason hayati önem taşır

Detaylı ultrason hakkında açıklamalarda bulunan Radyoloji Uzmanı Uzm.Dr. İlker Eroğlu, gebelikte risk veya şüphe saptandığında ayrıntılı incelemenin hayati önem taşıdığını belirtti. İkinci düzey (ileri düzey) ultrasonografinin gebeliğin 18-23'inci gebelik haftaları arasında uygulandığını söyleyen Uzm. Dr. İlker Eroğlu, "Hamilelikte ultrason, anne karnındaki bebeğin muayene edilmesine olanak sağlayan önemli bir muayene aracıdır. Hem normal (sorunsuz) gebeliklerin takibinde hem de komplike(problemli) gebeliklerin takibinde kullanılmakta ve bebekle ilgili birçok olası sorunun erkenden teşhisine olanak sağlamaktadır. Ayrıntılı ultrasonografi veya detaylı ultrasonografi veya ileri düzey (ikinci düzey) ultrasonografi aynı anlamdadır. 3 boyutlu ultrasonografi veya 4 boyutlu ultrasonografi bunlarla aynı anlama gelmez ancak halk arasında çoğunlukla aynı sanılır" dedi.

