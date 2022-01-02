Gebelik şekeri, iri bebek gelişimi nedeni

Gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet, hamilelik döneminde ortaya çıkan, geçici olabildiği gibi kalıcı hale de gelebilen yaygın bir sağlık sorunudur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. N. Nihan Özdemir "Anne adaylarında gebelik öncesinde şeker hastalığı olmamasına rağmen, gebelik döneminde şeker seviyesinde yükselme olması sık görülebilen bir durumdur. Bu durum, gebelik diyabeti olarak adlandırılmakta ve diyabetik gebe ile karıştırılmamalıdır" dedi. Özdemir, "Gebelik döneminde oluşan şeker hastalığının riskleri, gebelikten önce olan şeker hastalığına göre daha az risk içerir. Ancak bunun gebelerde mutlaka şeker yükleme testiyle belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde anne adaylarında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum, düşük gibi sorunlar şeker hastası olmayan gebelere göre daha yüksek olur" açıklamalarında bulundu.