Gebelik öncesi taş kontrolü şart

Böbrek taşının başlattığı ağrı ve kasılmalar uterusta doğum kasılmalarının erken başlamasına yol açabilir. Doğurganlık çağındaki tüm kadınların özellikle ideal kilosunun üzerinde olanlar, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği veya metabolik bozukluğu saptanan veya ailesinde taş hikâyesi olanlar gebelik öncesi böbrek taşı varlığı açısından mutlaka check-up yaptırmalı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, "Gebelikte taş tanısını koymak gebe olmayan hastalardaki kadar kolay değildir. Böbrek taşının klasik bulguları olan yan ağrısı, bulantı, kusma ve sık idrar yapma hissi gebelerde taş hastalığı olmadan da görülürken, gebelerde büyüyen ana rahmine bağlı olarak taş ağrıları bel ve kasık gibi klasik konumlarından farklı noktalarda hissedilerek ağrının doktor tarafından yorumlanmasını da güçleştirebilir" ifadelerini kullandı.

ULTRASONLA TEŞHİS KONULUYOR

Fizik muayenedeki güçlüğün yanında gebede taş tanısı sırasında kullanılabilecek görüntüleme yöntemlerinin de sınırlı olduğunu söyleyen Op. Dr. Hıkmat Jabrayılov, şu bilgileri paylaştı: "Buna karşın radyasyon içermeyen bir yöntem olan ultrason anne karnındaki bebek için güvenlidir ve dolayısıyla taş şüphesi olan gebelerde ilk tercih edilen görüntüleme yöntemi olarak rahatlıkla kullanılmaktadır. Gebelik döneminde doğal olarak gelişmiş olan böbrek şişliği veya henüz şişliğe neden olamayacak kadar yeni tıkanıklığa yol açmış taşlarda ultrasonun tanı koyma yeteneği belirgin olarak düşmektedir."