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22 Haziran 2023 Perşembe 07:25:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:25:00

Gebeleri bekleyen tehlike: Protein kaçağı

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Gebelikte ortaya çıkan idrarda protein kaçağı ve yüksek tansiyon anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokabiliyor.

Gebelikte ortaya çıkan idrarda protein kaçağı ve yüksek tansiyon anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokabiliyor. Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan gebelik tansiyonu, toplumda "gebelik zehirlenmesi" olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açabiliyor. Gebeliklerin yüzde 3-4'ünü etkileyen preeklampsi hastalığı, yüzde 16'lık oran ile anne bebek ölümlerinin nedenleri arasında ikinci sırayı alıyor. Anne adayının, alanında uzman hekimler tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi ve en uygun zamanda doğumun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Doç. Dr. Kudret Erkenekli, "Gebelik zehirlenmesinin bulguları arasında; hipertansiyon yani 4 saat aralıklarla iki kez tansiyonun 140 veya 90'ın üzerinde seyretmesi durumu, idrar tahlilinde protein kaçağının görülmesi, baş ağrısı, laboratuvar tahlillerinde karaciğer enzimlerinin belirlenen oranının iki katı kadar yükselmesi, kan pulcukları denilen trombositlerin belli bir değerin altına düşmesi, el, ayak ve yüzde şişlik yer almaktadır. Bu durum beyni etkilediğinde, önce sara krizi -baş ağrısı görülmekte sonra da beyin kanaması meydana gelebilmektedir. Öldürücü sonuçlar ise karaciğer yırtılması, böbrek yetmezliği, vücutta yaygın kanamalar ve beyin kanaması olmaktadır" diye uyardı.

Etiketler : Gebeleri bekleyen tehlike anne ve bebek sağlığı Doç. Dr. Kudret Erkenekli
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