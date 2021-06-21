  • BIST
    1391.73
  • Dolar
    8,7598
  • Euro
    10,4254
  • Altın
    502,0370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ve Ukrayna ortak uzay roketi fırlatabilir
Dikkat çeken Türkiye açıklaması
İngiltere Başbakanı Johnson söz dinlemedi: İstihbarat telefonuna el koydu
Türkiye'den diplomasi dersi: 50'nin üzerinde ikili görüşme
Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?
AB'de Türkiye gündemi! Olumlu sinyaller geliyor
Zaharova'dan ABD'ye tehdit: Karşılıksız kalmaz!
Karabağ hezimeti sonrası büyük sürpriz!
"Türkiye, AB için ne kadar önemli?" sorusuna böyle cevap verdi
Dijital dönüşümün yolu insana yatırımdan geçiyor
Macron'a soğuk duş: Bu durumun endişe verici
Mavi Vatan'da yeni dönem! Seri üretime geçiyor
Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Erşan Kuneri sete çıktı
İlk doz İrem'i güzelleştirdi
24 saatte ili milyon izleme
Kolombiya'dan çalıntı şarkı iddiası
Kahramanımız babalar
Gebeleri bekleyen tehlike: Protein kaçağı
Beyin sağlığını ölçmek mümkün
Skolyozu olanlar dikkat!
İlgili babaların çocukları daha başarılı oluyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Haziran
21 Haziran 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 10:00:00

Gebeleri bekleyen tehlike: Protein kaçağı

ABONE OL

Gebelikte ortaya çıkan idrarda protein kaçağı ve yüksek tansiyon anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokabiliyor.

Gebelikte ortaya çıkan idrarda protein kaçağı ve yüksek tansiyon anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokabiliyor. Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan gebelik tansiyonu, toplumda "gebelik zehirlenmesi" olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açabiliyor. Gebeliklerin yüzde 3-4'ünü etkileyen preeklampsi hastalığı, yüzde 16'lık oran ile anne bebek ölümlerinin nedenleri arasında ikinci sırayı alıyor. Anne adayının, alanında uzman hekimler tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi ve en uygun zamanda doğumun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Doç. Dr. Kudret Erkenekli, "Gebelik zehirlenmesinin bulguları arasında; hipertansiyon yani 4 saat aralıklarla iki kez tansiyonun 140 veya 90'ın üzerinde seyretmesi durumu, idrar tahlilinde protein kaçağının görülmesi, baş ağrısı, laboratuvar tahlillerinde karaciğer enzimlerinin belirlenen oranının iki katı kadar yükselmesi, kan pulcukları denilen trombositlerin belli bir değerin altına düşmesi, el, ayak ve yüzde şişlik yer almaktadır. Bu durum beyni etkilediğinde, önce sara krizi -baş ağrısı görülmekte sonra da beyin kanaması meydana gelebilmektedir. Öldürücü sonuçlar ise karaciğer yırtılması, böbrek yetmezliği, vücutta yaygın kanamalar ve beyin kanaması olmaktadır" diye uyardı.

Etiketler : trombositler gebeler protein preeklampsi hastalığı
Alaturkaya yeni hit

Alaturkaya yeni hit
Genç yıldızlar aynı dizide

Genç yıldızlar aynı dizide
Doğum yapana kadar sahnelerde

Doğum yapana kadar sahnelerde
Aşka ikinci şans

Aşka ikinci şans
Teşkilat hikayesi İsrail'de

Teşkilat hikayesi İsrail'de
Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı

Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı
Yarışı kendiyle

Yarışı kendiyle
Hatası 30 saat uçurdu

Hatası 30 saat uçurdu
İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER