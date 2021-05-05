Gebeler koronayı belirtisiz geçiriyor

Kovid-19 enfeksiyonunun hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından ailelerde endişelere neden olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Özçer, "Yapılan araştırmalar sonucunda Kovid pozitif olarak doğuma gelen gebelerin yaklaşık yüzde 87,9'sinin hastalığı asemptomatik (belirtisiz) geçirdiği belirlenirken yüzde 12.1'inin ise semptomatik olabildiği gösterilmiştir" dedi. Kovid geçiren gebelerde, gebe olmayan Kovid hastalarına göre daha az oranda ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomları oluştuğunu kaydeden Op. Dr. Levent Özçer, şu bilgileri paylaştı: "Gebelikte maternal bağışıklık sisteminin bir miktar baskılı olması, solunum mukozasında ödem, diyafram elevasyonu, oksijen tüketiminin fazla olması nedeniyle gebeler solunum yolu enfeksiyonlarına daha yatkındır fakat elimizdeki güncel verilere bakıldığında gebelerde Kovid-19 enfeksiyonu normal popülasyonla karşılaştırıldığında klinik seyir açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır."

