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17 Ekim 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 08:00:00

Gebe ve emziren kadınlar, plastik kaptan uzak durmalı

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Gebe ve emziren kadınlar, plastik kaplar içinde bulunan yiyecek ve içecekleri tüketmemelidir. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Roma'da yapılan çalışmayla ortaya çıkan 'Anne sütünde plastik bulundu' haberleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

Gebe ve emziren kadınlar, plastik kaplar içinde bulunan yiyecek ve içecekleri tüketmemelidir. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Roma'da yapılan çalışmayla ortaya çıkan 'Anne sütünde plastik bulundu' haberleriyle ilgili değerlendirme yaptı. Tuğut, biberonla beslenen bebeklerin her gün milyonlarca mikroplastik yutma ihtimali olduğunu belirterek, "Anne sütünde plastik bulundu haberleri emziren annelerde endişeye neden olmamalıdır. Bebekler için en güvenilir besin hala anne sütüdür. İnek sütünde de mikroplastik bulunduğu biliniyor. Mikroplastikler, sabun, şampuan, göz kalemi, diş macunu gibi kişisel bakım ürünlerinden kıyafetlerimize kadar her şeyde bulunuyor. Her gün bu plastik ürünleri solunum ve temas yoluyla yutuyoruz, yiyoruz ya da soluyoruz. Bu bilgi aslında yeni bir bilgi değil. Yapılan çalışmalar insan kanında da olduğunu söylüyor. Bunların insan sağlığını nasıl etkilediği henüz bilinmiyor. Kendimizi ve bebeğimizi plastik ürünlerden koruyabiliyoruz. Gebe ve emziren kadınlar plastik kaplar içinde bulunan yiyecek ve içecek tüketmemeli, kozmetik ürünler ve diş macunu kullanırken, sentetik kumaştan kıyafetler giyerken dikkat etmeleri gerekli" diye konuştu.

Etiketler : Gebe ve emziren kadınlar plastik kap Doç. Dr. Nilüfer Tuğut
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