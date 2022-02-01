Frekans yöntemiyle hafızayı güçlendir, odaklanmayı artır

Odaklanma sorununu ortadan kaldırmak hatta hafızayı güçlendirmek artık son derece kolay hale geldi. Çocukları derse odaklanamayan anne babalar ya da verimli çalışamadığını söyleyenler için frekans tekniği geliştirildi. Binaural vuruş yöntemine dayanan "Frekans Tekniği" ile kısa sürede etkili sonuç alındığını söyleyen Eğitim ve Öğrenme Uzmanı Gözde Çıbık, "Yapay zeka uygulamaları ve binaural yöntemi sayesinde birçok kişi kolay, uygulanabilir aynı zamanda düşük maliyetli şekilde frekans tekniğini kullanabiliyor. Böylelikle odaklanma, hatırlama ve uzun süre odaklı çalışma sorunu tarih oluyor" dedi. Yapay zekâ destekli bu yöntemin 'fokusun doktoru' olarak bilindiğini dile getiren Eğitim ve Öğrenme Uzmanı Gözde Çıbık, "Bu yönteme dayalı mobil uygulamalar ile çocuklar, büyükler kısacası hemen herkes odaklanma sorununu çözüyor. Sadece akıllı telefon ve herhangi bir kulaklıkla son derece basit şekilde uygulanan yöntemin sonucu da hemen görülebiliyor. Frekans Tekniği adı verilen ve binaural vuruşa dayalı bu yöntemle; öğrenciler derslerine, çalışanlar işlerine artık daha kolay daha etkili bir biçimde odaklanabilecek" diye konuştu.

Binaural Vuruş nedir?

Bilimsel adı Binaural Vuruş olarak bilinen yöntem 1839'da Heinrich Wilhelm Dove tarafından bulunsa da 2017 yılında Christine Beauchene isimli araştırmacı, binaural vuruşların dikkat ve öğrenme üzerindeki etkilerini yayımlamıştır. Araştırmaya göre Binaural Vuruş; her ikisi de 1500 Hz'den düşük frekanslara sahip ve aralarında 40 Hz'den daha az fark bulunan iki farklı saf ton, sinüs dalgasını kulaklıkla dinlerken oluşan işitsel bir yanılsamadır. Bu frekans farkının odaklanmayı inanılmaz bir şekilde artırdığı tespit edilmiştir.