Florürün çürük önleyici etkisi diş minesi için yararlı
Diş macunu seçiminin ağız ve diş sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar doğru diş macununun uygun oranlarda florür içermesi gerektiğini söylüyor.
Florürün sanılanın aksine zararlı olmadığını kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, yutulmadığı takdirde herhangi bir yan etkisi ve zehirlenmeye neden olmayacağını belirtti. Bahar, "Florür çürük önleyici etkisi olduğu için diş minesini desteklemek ve korumak için yararlıdır. Diş hekimliğinde dolgu malzemelerinin çoğunda florürün çürük önleyici etkisinden yararlanılmaktadır" açıklamasında bulundu.
ZARARLI DEĞİL AMA YUTULMAMALI
Diş macunu seçerken mutlaka florür içerikli olanların seçilmesini öneren Bahar, "Florür söylenilenin aksine zararlı ya da yan etkili bir madde değildir. Ancak özellikle küçük çocuklar tarafından yutulmaması gerekir. Yutulmadığı takdirde herhangi bir yan etkisi ve zehirlenmeye neden olabilme durumu yoktur" ifadelerini kullandı. Florürlü diş macunlarının zararlı olmamasının yanında tam tersine çürüklerin önlenmesinde etkili olduğunu kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, "Florür çürük önleyici etkisi olduğu için diş minesini desteklemek ve korumak için yararlıdır. Diş hekimliğinde dolgu malzemelerinin çoğunda florürün çürük önleyici etkisinden yararlanılmaktadır" şeklinde konuştu.
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