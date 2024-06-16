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16 Haziran 2024 Pazar 11:59:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 11:59:00

Fırlayan kan şekerini minimuma indiren çay! Diyabet kontrol altında...

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Bayram günlerinde yapılan şeker ve tatlı yüklemesi diyabeti tetikliyor. Kan şekerinin normal seviyelerde olması için bir çay önerisi ile geldik. İşte detaylar...

Kan şekerini kontrol altında tutmanın en doğal yollarından biri kombucha çayını tüketmek. İşte detaylar...

Yenilen ve içilen her şeye dikkat edilmesini gerektiren bu hastalıkta ilaçların yanı sıra doğal yöntemlerde oldukça etkilidir. Yediğiniz veya içtiğiniz birçok besini kısıtlamanıza neden olan diyabet için uygulayacağınız bu yöntem ile kan şekerini dengede tutacak diyabeti kontrolünüz altına alabileceksiniz.

Bir bardağı ile diyabetinizi unutacak ve rahat bir nefes alacaksınız.

İşte, diyabeti unutturacak o çay...

Kan şekerini dengeye getirmede oldukça başarılı olan doğal yöntemler arasında olan kombucha çayı diyabetinizi kontrol altında tutmada oldukça başarılı bir çözüm olacak.

Kan şekerinizin ani yükselmesini engellemede etkileri olan bu çay diyabet nedeniyle yaşanabilecek tansiyon krizlerinin de önüne geçmede etkili olabiliyor.

Kan şekerinim düşürmede bu denli etkili olan kombucha çayını düzenli olarak akşam yemeklerinden önce tükettiğinizde sonuçlara inanamayacaksınız.

Çayı hazırlamak için gerekli olan malzemeler ise 1 litre içme suyu, 5 yemek kaşığı şeker, 3 siyah poşet çay ve kombucha kültürü. Çayı elde etmek için ilk olarak suyu kaynatın ve ardından şekeri içerişe koyarak iyice eritin, ardından siyah çayları da ekleyerek oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.

Oda sıcaklığına gelen çayı süzün ve ardından içerisine kombucha kültürünü ekleyin ve bu karışımı 2 hafta fermente olana kadar bekletin ve daha sonrasında afiyetle için.

Etiketler : kan şekeri çay sağlık
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