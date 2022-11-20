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20 Kasım 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 07:30:00

Filtreli yüze kavuşmak için makas altına yatmayın

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Sosyal medyadaki filtreli yüze kavuşmak için sadece dolgu ve botoks yaptırarak yüz çehresini değiştirmek mümkün.

Sosyal medyadaki filtreli yüze kavuşmak için sadece dolgu ve botoks yaptırarak yüz çehresini değiştirmek mümkün.

Sosyal medyada filtre uygulamaları kadınların estetik yaptırma isteğini artırdı. Cerrahi operasyonlardaki artış sonrası farklı bir çözüm bulan uzmanlar doğallığı koruyarak ameliyatsız yüz değiştirmenin de mümkün olduğunu açıkladı. Dr. Könül (Gönül) İsayeva "Uyguladığımız yöntemler botoks ve dolgudan ibaret. Dolgu hyaluronik asitle çalışıyoruz. Yüz inceltmek, burun küçültmek, kaş göz mesafesini açmak, gözleri daha çekik göstermek ve dudak, burun, yanak ile gözaltı kusurlarını ortadan kaldırmak için dolgu yapıyoruz" dedi. Dünya Sağlık Örgütü WHO ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNİCEF'te görevler alan Dr. Könül (Gönül) İsayeva ameliyatssız gençleştirme ve yüz değiştirme işlemlerinde Plastik Cerrahi ve Dermatoloji eğitimi alan profesyonel doktorların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

20 YAŞ GENÇLEŞTİRİYOR

Ameliyatsız yüz değiştirme operasyonuna Full Face adı verildiğini söyleyen Dr. Könül İsayeva "Komple yüzünü değiştirmek isteyen birinin zamanla gençliğini güzelliğini kaybeden kişilere tavsiye edebiliriz. 15-20 yaş genç görünmek isteyenler için Full Face en hızlı ve zahmetsiz bir çözüm" dedi. Full Face işlemi başlamadan en az bir hafta önceden kan sulandırıcı ilaçlar içilmemesini önemle tavsiye ettiklerini belirten İsayeva "Bunu neden istiyoruz? Daha az morlukların oluşmasının önüne bu yöntemle geçiyoruz. Operasyon süresince buna dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

DEĞİŞİM ÜÇ HAFTA SONRA

İşlemin bir buçuk saat sürdüğünü belirten Dr. Könül İsayeva "İşlemi yapmadan önce bir kremle operasyon bölgesine anestezi yapıyoruz. Bu uygulama ile operasyon yapılacak olan yüz hatları uyuşturuluyor. 20-30 dakikaya varan bir uyuşma süresi bekliyoruz. Operasyon süresi ise 35-40 dakika sürmektedir. Toplam operasyon toplam süresi bir buçuk saati bulabilir. Yüzümüzün ne kadar değiştiğini görmemiz için iki üç haftaya ihtiyacımız oluyor" dedi.

Etiketler : FİLTRELİ YÜZE KAVUŞMAK İÇİN MAKAS ALTINA YATMAYIN Dr. Könül İsayeva Full Face
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