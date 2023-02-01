Filmlerdeki o sahne tıbba göre imkansız

İzlediğiniz filmlerde, monitörde hastanın kalp ritmi düz bir çizgiye dönüştüğünde doktorun şok verdiğini ve hastayı yeniden hayata döndürdüğünü görürseniz o sahnenin tıbbi açıdan doğru olmadığı çok net olarak söylenebilir. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Görüntüleme Uzmanı Dr. Özge Özden "Çünkü kalp elektrokardiyografisinin asistol denen düz çizgi gösterdiği bir kalbe şok verilmez. Başka bir ifade ile bu ritm şoklanabilir bir ritm değildir. Bu durumda yapılması gereken şey kalp masajıdır ve tıbbi ekip geldiğinde de verilmesi gereken medikal tedavi algoritması özeldir" diyor.

