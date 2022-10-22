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22 Ekim 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 08:00:00

Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli

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Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem; lenfatik sistem olarak bilinen lenf nodlarının istasyon olduğu beyaz kan dolaşımında yavaşlama ve tıkanmaya ikincil olarak gelişen bir durum olarak ortaya çıkıyor.

Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem; lenfatik sistem olarak bilinen lenf nodlarının istasyon olduğu beyaz kan dolaşımında yavaşlama ve tıkanmaya ikincil olarak gelişen bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ancak hastalığın çok ilerleyen halinde uzuvdaki lenfödem sert kıvama gelince derideki kalınlaşma oluşumu nedeni ile böyle bir isim verildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, "Lenfödem ile ilgili öykü, risk faktörleri sorgulanmalıdır. Klinik tanıda şüphe varsa lenfosintigrafi, MRG ile tanı netleştirilmelidir" dedi. Bağçacı, "Hastaların hijyen kurallarına uyması, tuzlu diyetlerden sakınması, dar giysiler giymemesi, kilo kontrolü, egzersiz yapması ve bol sıvı alması oldukça önemlidir. Hastalık erken evre ve ödem yumuşak kıvamlı iken çok belirgin biçimde tedavi edilebilirken; geç evre ve derinin kalınlaştığı, ödemin sertleştiği hal olan fil hastalığı evresinde tedavi edilmesi oldukça zor tedavi edilmektedir. Bu nedenle erken dönem tedavi oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Risk faktörü olan meme kanseri nedeni ile opere edilen veya diğer lenfödemi tetikleyen tıbbi durumlarda hastalar; lenfödem konusunda bilgilendirilmelidir" diye konuştu.

Etiketler : Fil hastalığı zor tedavi lenfödem Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı
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