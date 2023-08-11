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11 Ağustos 2023 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 07:17:00

Fibromiyalji kadınları seviyor

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Kas iskelet sisteminde görülen ve tüm vücuda yayılmış ağrıyla karakterize romatizmal bir hastalık olan fibromiyalji, tüm yaşlarda görülebilmekle birlikte en sık orta yaşı etkiliyor.

Kas iskelet sisteminde görülen ve tüm vücuda yayılmış ağrıyla karakterize romatizmal bir hastalık olan fibromiyalji, tüm yaşlarda görülebilmekle birlikte en sık orta yaşı etkiliyor. Fibromiyaljinin kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Semih Akı, "Cinsiyetin yanı sıra araba kazası gibi travmaya yol açabilecek olaylar hem fiziksel hem psikolojik stres etkeni olduğundan hastalık açısından risk oluşturur" dedi.

Etiketler : Fibromiyalji kadınları Kas iskelet sistemi fibromiyalji
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