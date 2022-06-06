Fibromiyalji gaz ve şişkinlik yapar

Kilo almadınız ama öyle görünüyorsanız; sebebi 'Fibromilyalji' olabilir. Fibromiyaljide sürekli şişkinlik hali, geğirti, ishal veya kabızlık nöbetleri yaşanır, kişi hamile gibi şiş görünür.

Fibromiyalji'de sürekli şişkinlik hali, geğirti, ishal veya kabızlık nöbetleri olabilir. Sık sık gaz çıkarmak veya geğirmek söz konusu olabilir. Aniden tuvalet ihtiyacı hissedilir. Fibromiyaljideki bu bağırsak problemleri; aşırı duyarlılığa ve bağırsak florasının bozulmasına bağlıdır. Mide ve bağırsak enfeksiyonu geçirmek, anne sütü almamak, çocukluk travmaları, vitamin ve minerallerin eksikliği, seratonin yetersizliği, obezite, batı tipi beslenme, stres ve depresyon gazı artırır. Üstelik tüm bu durumlardan dolayı aşırı kilolu gibi bir görüntü vermek de işin görünen ve kişileri rahatsız eden bir diğer yansımasıdır.

STRESLİ ZAMANLARDA ALEVLENİR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal; sosyal hayatı sıkıntıya sokan ve özellikle stresli zamanlarda alevlenen bu durumdan kurtulmak için; beslenme düzeninden egzersizlere, kullanılacak besin destekleri ve fizik tedavi yöntemlerine kadar kişisel sağlık planlanması gerektiğine dikkat çekerek, 'Gaita tahlili ve fonksiyonel tıp testleri sonrasında hayat tarzınıza düzenleme yaparak işe başlayabilirsiniz' diye açıklamalarda bulundu.

İDRAR KAÇIRMA SORUNU YAŞANIR

Fibromiyalji yaşayanlarda kişiden kişiye değişen idrar yolu enfeksiyonları; mesane, böbrek, idrar yollarında oluşan enfeksiyonlar olarak ayrılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonun belirtileri 'İdrarda yanma ve ağrı hissi, sık sık idrar yapma isteği, idrarı tutmada zorluk, ateş ve halsizlik' olarak sıralanabilir.

Fibromiyalji hastalarının mast hücrelerinin daha fazla Histamin salgıladığı gösterilmiştir, ayrıca Gluten hassasiyetinin olması da idrar torbasının daha hassas olmasına yol açar; idrar tahlilleri yapıldığı zaman sonuçlar normal görünür ama bu şikayet romatizmaya bağlıdır.

HÜCRELERİN OKSİJENLENMESİ ARTIRILMALI

Fibromiyalji tedavisinde kökten ve kalıcı sağlık için ilk yapılması gereken hücrelerin oksijenlenmesini artırmaktır: Kadın sağlığı ve erkek sağlığı için farklı uygulamaları içeren fizik tedavi yöntemleri var. osteopati, lazer, tms, radyofrekans vb. Bölgesel ve genel ozon oksijen tedavisi PRP hacamat sülük tedavileri bilimin ışığında etkileri kanıtlanan bitkilerle tedaviler, egzersizler. Damardan yapılan romatizma kokteylleri vitamin mineral element destekleri ve beslenme programının düzenlenmesi çok önemlidir. Fibromiyalji de gluten lektin laktoz intoleransı gibi durumları sık yaşadığımız için belli bir beslenme programı uygulanmalıdır bu saydıklarımızle birlikte sizin günlük yaşamınıza uygun bir yaşam tarzı planlamak ilk yapılması gerekenlerdir.